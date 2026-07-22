Πέτρος Ξεκούκης: «Μου άρεσε το ράσο, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξια του»

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«Έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω;»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Πέτρος Ξεκούκης, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για το Άγιο Όρος.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος πάνω από 90 φορές.

Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιο Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», είπε ο Πέτρος Ξεκούκης.