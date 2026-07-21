Ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την εξαγορά της WBD από την Paramount Skydance

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Οι εισαγγελείς 12 αμερικανικών Πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια

Μια ομοσπονδιακή δικαστής στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας διέταξε τη Δευτέρα 20/7 να ανασταλεί η εξαγορά του ομίλου μέσων ενημέρωσης Warner Bros Discovery (WBD) από την ανταγωνίστρια εταιρεία Paramount Skydance μέχρι να εξεταστεί επί της ουσίας η υπόθεση.

Οι εισαγγελείς 12 αμερικανικών Πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια κατά της εξαγοράς, η οποία αποτιμά τη WBD στα 110 δισεκ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τους καταναλωτές.

«Οι Πολιτείες (που έχουν προσφύγει) παρουσιάζουν ισχυρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συναλλαγή θα αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό», γράφει στην απόφασή της η δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν, η οποία εξέταζε μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Η δικαστής έκρινε ότι οι εισαγγελείς απέδειξαν ότι η ένωση των δύο ομίλων «θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά» εάν υλοποιηθεί πριν εξεταστεί επί της ουσίας η υπόθεση. Θα ήταν «δύσκολο, αν όχι αδύνατον να ακυρωθεί» (εφόσον μελλοντικά κριθεί μη σύννομη), δεδομένου ότι θα είχαν ενοποιηθεί οι εταιρείες, θα είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους ευαίσθητες πληροφορίες και θα είχαν απολυθεί ή μετακινηθεί κάποιοι υπάλληλοί τους, σημείωσε.

Η απόφαση είναι προσωρινή, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί πλήγμα για την Paramount Skydance που παρουσίαζε την προσφορά της καλύτερη ως πιο πιθανή να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, σε σύγκριση με εκείνη της Netflix, η οποία τον Φεβρουάριο εγκατέλειψε την προσπάθεια εξαγοράς τα WBD, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στην ανταγωνίστριά της.

Ο εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα είπε ότι η χθεσινή απόφαση ήταν «μια κρίσιμη νίκη», υποστηρίζοντας ότι «ο νόμος είναι με το πλευρό μας». Οι προσφεύγουσες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η εξαγορά, εφόσον ολοκληρωθεί, θα προκαλέσει αυξήσεις τιμών, χαμηλότερη ποιότητα περιεχομένου και μικρότερο όγκο παραγωγής ταινιών και σειρών.