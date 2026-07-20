Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο

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«Πήρα το διαβατήριο έναν μήνα πριν πάω στο NBΑ – Δεν ήταν όλα καλά, αλλά πρέπει να λες "όλα καλά" και να συνεχίζεις»

Για την ζωή του και την καριέρα του μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε πως μέχρι λίγο πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ για το NBA δεν είχε ούτε ταυτότητα ούτε διαβατήριο. «Δεν είχα πάρει χαμπάρι όταν λέγανε οι φίλοι μου "έχω την ταυτότητά μου, έχω το διαβατήριό μου". Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν πήγαινα σπίτι και ρωτούσα τον μπαμπά μου "γιατί εγώ δεν έχω ταυτότητα, δεν έχω διαβατήριο;", μου έλεγε "μην ανησυχείς, μια μέρα θα βγάλεις κι εσύ". Θυμάμαι ότι πήρα το διαβατήριό μου δύο μήνες πριν πάω στο NBA. Μπορεί και έναν μήνα πριν. Ήταν όλα πολύ γρήγορα».

Στη συνέχεια εξήγησε πως ένιωθε διχασμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους. «Όταν έβλεπα την οικογένειά μου από τη Νιγηρία, δεν ένιωθα λες και ήμουν connected, γιατί πήγα σε ελληνικό σχολείο, μιλούσα ελληνικά, ήξερα την ελληνική κουλτούρα, τρώγαμε ελληνικά φαγητά, οι φίλοι μου ήταν Έλληνες. Και μετά, όταν πήγαινα προς τα εδώ, ένιωθα λες και δεν με θέλανε. I always felt in the middle, έτσι ένιωθα».

Ο σταρ του ΝΒΑ, έκανε και την σύγκριση: «Αυτό γίνεται ακόμα και τώρα στις business. Ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται. Είμαι ένας μαύρος Έλληνας που κάποιες φορές πάω να κάνω μια δουλειά εδώ και σου κλείνουν την πόρτα. Πας στην Αμερική και πάλι… I feel like I don’t fit. Γιατί πόσοι σαν εμένα έχουν βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα; Είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα. I did feel lost. Ένιωθα χαμένος».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισήμανε πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά του: «Whenever I went home, home was always base. Μπαίναμε στην πόρτα και την κλείναμε και ένιωθα λες και ήμουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Παιδιά, μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά μεγάλωσα με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο. Η μητέρα μου χόρευε, έβαζε νιγηριανικά τραγούδια, μαγείρευε, ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός μάγειρας όταν είχαμε. Και έλεγα “η ζωή είναι ωραία”. Δεν ήταν όλα καλά, αλλά πρέπει να λες “όλα καλά” και να συνεχίζεις να πηγαίνεις μπροστά, ώστε να inspire τους άλλους».