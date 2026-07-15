Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν είπα για το ψάρι, ήθελα να στηρίξω κάποιους ανθρώπους και να πατήσουμε την πατριαρχία»

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«Ήταν στρατηγική κίνηση»

Καλεσμένος στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου βρέθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την περιβόητη δήλωσή του για το… ψάρι.

«Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο.

Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα.

Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί».

Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε επίσης: «Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα.

Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν οτι υπάρχει bullying… Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία».

Δείτε το απόσπασμα στο 32:35: