Πέγκυ Ζήνα: «Ακούω σήμερα ότι κάποιοι γεμίζουν γήπεδα, μου φαίνονται τόσο μικρά και υπερεκτιμημένα μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εγώ μαζί με τον Νότη Σφακιανάκη»

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«Γινόταν λαϊκό προσκύνημα! Στo Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο…»

Την Πέγκυ Ζήνα φιλοξένησε ο Νίκος Γρίτσης το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στην «Αστερόσκονη». Η δημοφιλής ερμηνεύτρια άνοιξε χαρτιά και καρδιά στην κάμερα του Action24, όπου μοιράστηκε αξέχαστες στιγμές της μακρόχρονης καλλιτεχνικής της πορείας.

Οι μεγάλες συνεργασίες με τον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο απασχόλησαν ένα μέρος της συζήτησης.

«Αυτά που έχω ζήσει Νίκο μου με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε "γέμισε γήπεδα", "είχε επιτυχία" και μου φαίνονται όλα τόσα, μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο», περιγράφει η Πέγκυ Ζήνα.

«Γινόταν λαϊκό προσκύνημα! Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Στo Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο… Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη», υπογραμμίζει η τραγουδίστρια.

«Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτό που έχω ζήσει με αυτούς τους δυο ανθρώπους δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Πολλές σημερινές επιτυχίες παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. "Υπερεκτιμούνται" είναι η σωστή λέξη», σημειώνει η Πέγκυ Ζήνα.

«Όταν αποστασιοποιήθηκα λίγο από τον χώρο της νύχτας, όλοι οι συνάδελφοι ξαφνικά με λάτρεψαν. […] Χαίρομαι που παραμέλησα τη δουλειά μου αλλά όχι το παιδί μου, τότε οι συνεργάτες μου ήταν δυσαρεστημένοι. […] Αν η κόρη μου ήθελε να ακολουθήσει το τραγούδι θα ανησυχούσα, δεν μου αρέσει αυτός ο χώρος», παραδέχεται σε άλλο σημείο της κουβέντας η Πέγκυ Ζήνα.