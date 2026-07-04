Η συμβουλή της Μαρινέλλας στην Μελίνα Ασλανίδου που δεν ξέχασε ποτέ

0

Ποιο είναι το τραγούδι με κοινωνικό μήνυμα που ετοιμάζει για τις κακοποιημένες γυναίκες

Αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της έκανε η Μελίνα Ασλανίδου και παράλληλα αποκάλυψε τη συμβουλή που της είχε δώσει η αείμνηστη Μαρινέλλα.

Η τραγουδίστρια φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ.

«Η Μαρινέλλα έλεγε ότι, όταν ο Θεός σου δίνει ένα ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο σου έδωσε ο Θεός, εμείς οφείλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα από το εγώ μας, την κούραση κτλ. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, φεύγουν όλα. Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου», αφηγήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου.

«Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα.

Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν», παραδέχθηκε η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε στις σπουδές της ως μικροβιολόγος που τελικά κατέληξαν στο τραγούδι, την δημοσιότητα που πήρε από το Big Brother, ενώ μίλησε και για το τραγούδι με κοινωνικό μήνυμα που ετοιμάζει για τις κακοποιημένες γυναίκες.