Σάγια: Μού έχει τύχει να φοράω ένα μπούστο στη σκηνή και κάποια στιγμή βλέπω τον κόσμο από κάτω να με κοιτάζει περίεργα

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«Έπεσε το φόρεμα και φάνηκε το στήθος μου»

Στη νέα δισκογραφική εταιρεία που έχει ανοίξει, καθώς και τα ευτράπελα που της έχουν συμβεί επάνω στη σκηνή αναφέρθηκε η Σάγια μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» και στον ρεπόρτερ, Αλέξανδρο Ρούτα.

«Γενικά είμαι αρκετά σπιτόγατος, άσχετα αν ταξιδεύω όλη την ώρα και κάνω shows από δω κι από κει. Με πετυχαίνεις σε μια πάρα πολύ έτσι δημιουργική φάση, έχω ανοίξει δική μου δισκογραφική εταιρεία, τη Slay House Records και βρίσκομαι σε περιοδεία», είπε η Σάγια.

«Νομίζω ότι πια δεν μπορώ να τα μετρήσω τα ρούχα που έχω. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, να τα έχω όλα μαζεμένα για να τα βρίσκω και να φτιάχνω πράγματα μόνη μου. […] Μου έχει τύχει να φοράω ένα μπούστο στη σκηνή και κάποια στιγμή βλέπω τον κόσμο από κάτω να με κοιτάζει περίεργα. Λέω “κάτι δεν πάει καλά”. Και μου έχει πέσει το μπούστο και έχει φανεί το στήθος μου και λέω “δεν παίζει λέω αυτό το πράγμα να το ζω”», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Όσον αφορά το ατύχημα που είχε πρόσφατα στην Κύπρο, που οδήγησε στη νοσηλεία της, η Σάγια περιέγραψε:

«Έχουμε στηθεί κάτω για να ανέβουμε ωραία και εντυπωσιακά, από κάτω οι χορευτές και εγώ και έχει μια καταπακτή, η οποία ανοίγει στο μισό. Ανοίγει τέλος πάντων και βγαίνει ένας τεχνικός να πάρει κάτι stand μικροφώνων που είχανε παραμείνει εκεί. Πάει πάνω από την καταπακτή ανοίγουν τα δύο φύλλα και πέφτει από πάνω μου.

Χτύπησα, έπαθα μια ζημιά στη πλάτη. Παρόλα αυτά τους κάνω, μη με αφήσετε να κρυώσω, πάμε να κάνουμε το show, έχουμε κάνει πρόβες, έχουμε κάνει το άλλο, νιώθω ότι δεν έχω σπάσει κάτι, show must go on. Βγαίνω, κάνω 2 δεκάλεπτα πρόγραμμα, κατεβαίνω και λέω: «Τώρα μπορείτε να με πάτε στο νοσοκομείο». Φοβήθηκα για τη ζωή μου για ένα λεπτό, μόνη μου ξαπλώνω κάτω δηλαδή, να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω πάθει κάτι σοβαρό».