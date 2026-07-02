Ράνια Τζίμα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Τι είναι αυτό; Μια σύμπτωση; Προφανώς δεν είναι σύμπτωση»

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Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε την επίθεση «θρασύδειλη»

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, το βράδυ της Τετάρτης (1/7) μετά τη δραματική εξέλιξη στην υπόθεση της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε την επίθεση «θρασύδειλη», ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τον συντονισμένο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν τα χτυπήματα.

«Δεδομένου ότι οι στόχοι είναι τρεις άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στις ιδέες τους», σχολίασε αρχικά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, η παρουσιάστρια τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ερώτημα ότι αυτό είναι οργανωμένο… Θρασύδειλο είναι πάντως».

«Ε τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Τρία χτυπήματα, με διαφορά δύο λεπτών το ένα από το άλλο, σε πολιτευτές, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτό; Μια σύμπτωση; Προφανώς δεν είναι σύμπτωση», είπε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.