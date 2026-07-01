Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα να έχω στη ζωή μου

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«Είμαστε ένα αχτύπητο δίδυμο»

Για τη φιλία της με την Ελίνα Παπίλα, τα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και τις καλοκαιρινές της διακοπές μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ρωτήθηκε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα και τη συζήτηση που προκάλεσαν οι στιλιστικές επιλογές, η Έλενα Χριστοπούλου είπε: «Να ζήσουν και να ευτυχήσουνε. Το ενδυματολογικό στην ευτυχία δεν παίζει ρόλο κανένα για μένα».

Στη συνέχεια, μίλησε για την κοινή της εμφάνιση με την Ελίνα Παπίλα στα Mad VMA, δηλώνοντας: «Η Ελίνα για μένα είναι μία έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο».

Η ίδια παραδέχθηκε πως δεν περίμενε ότι μέσα από την τηλεόραση θα δημιουργούσε μία τόσο δυνατή φιλία. «Όχι, με τίποτα. Αλλά η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε, κατάλαβες; Μου λέει “εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω” και μ’ αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι αυτό μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το ενδεχόμενο να τις δούμε μαζί σε κάποια εκπομπή, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε με χαμόγελο: «You never know. Ναι, το εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».

Σχετικά με ένα πιθανό τηλεοπτικό πρότζεκτ γύρω από τη μόδα, σχολίασε: «Σχετικά με τη μόδα με βλέπετε στη ζωή μου, βλέπω εγώ τη ζωή μου με τη μόδα, την αγαπάω, την αισθητική αγαπάω, δεν τη βλέπω γύρω μου εύκολα. Σε σχέση με την τηλεόραση είναι κάτι που θέλει πολλές περγαμηνές μόδα έξω στην τηλεόραση για να γίνει κάτι ωραίο και πραγματικό, οπότε θα δούμε».