Γιώργος Αλκαίος: «Η πρώτη εκπομπή που πήγα, ήταν της Ρούλας Κορομυλά, έπρεπε κανονικά να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση»

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«Λέω "θα μπορούσα να σας πω ότι τράκαρα αλλά όχι, κοιμήθηκα"»

Καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν το βράδυ της Παρασκευής ο Γιώργος Αλκαίος. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την πρώτη του εμφάνιση στη Ρούλα Κορομηλά.

«Άμα σου πω την ιστορία με την Ρούλα Κορομηλά, την πρώτη εκπομπή που πήγα, έπρεπε κανονικά να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση εγώ», είπε αρχικά ο Γιώργος Αλκαίος.

Ο Γιώργος Αλκαίος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έχει κλείσει η εταιρεία μου να πάω να πω ένα τραγούδι. Στο πρωινό της Ρούλας τώρα, ένα τραγούδι, με αρχισυντάκτρια την Σεμίνα Διγενή. Μου λένε "δέκα και μισή πρέπει να ετοιμαστείς και να βγεις 11 και δέκα γιατί μετά έχουμε την Κωνσταντίνα". Χάρηκα εγώ, λέω "θα πάω στη Ρούλα; Δεν γίνονται αυτά". Γιατί τότε η τηλεθέαση, μη γελιόμαστε, ήταν 45%… 60%».

Το βράδυ εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν γινόταν. Είχα πολύ άγχος. Ήταν και το πρώτο μου playback. Λέω "θα χάσω τα λόγια, θα ξεφτιλιστώ σε όλη την Ελλάδα". Πήγε οκτώ η ώρα είπα να φύγω σιγά σιγά από τη Νέα Σμύρνη να ανέβω Κηφισίας. Δεν είχα κοιμηθεί δυο μέρες γιατί δούλευα κιόλας. Όπως βάζω τις μπότες μου κοιμάμαι πάνω στο γόνατο μου.

Ξύπνησα έντεκα και μισή. Με το που μπαίνω μέσα, άκουσα την Κωνσταντίνα να τραγουδάει. Βλέπω την Σεμίνα Διγενή, με κοίταξε και μου είπε “πρόσεξε καλά τι θα μου πεις”. Λέω "θα μπορούσα να σας πω ότι τράκαρα αλλά όχι, κοιμήθηκα", μου είπε "εντάξει, αύριο δέκα και μισή εδώ". Η Ρούλα δεν παρεξηγήθηκε μου είπε "έλα αγόρι μου, αύριο θα τραγουδήσεις"».