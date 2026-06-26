Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Θα έκανα ενημέρωση στην τηλεόραση

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«Όπως αλλάζουν οι εποχές, να εκσυγχρονίζονται και τα πρόσωπα»

Στον έρωτα, το φλερτ, το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, αλλά και στα επαγγελματικά της σχέδια αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό». Η influencer πως θα την ενδιέφερε η παρουσίαση μιας ενημερωτικής εκπομπής.

«Καθοριστικό ρόλο σίγουρα, γιατί ο έρωτας μας, μας τονώνει, μας αναζωογονεί και μας δίνει, μας δίνει ζωή. Παλαιότερα αισθανόμουν ότι δημιουργούσα κάπως ένα φόβο στους άντρες. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο ίσως έχω ξεκλειδώσει και εγώ και αυτό το προβάλλω, γιατί αυτό που είμαστε μέσα μας το ακτινοβολούμε κιόλας. Τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς. Υπάρχει φλερτ, αρκετό.

Εγώ γενικά είμαι του διά ζώσης, αλλά σίγουρα το πληκτρολόγιο βολεύει γιατί είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί. Νιώθεις πιο άνετα, είσαι σε μια comfort zone πίσω από το πληκτρολόγιο και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις. Το νούμερο ένα για μένα είναι να με στηρίζει, δηλαδή να αισθάνομαι ότι αν μόνη μου έχω καταφέρει να φτάσω σε ένα επίπεδο 10, μπορεί να με πάρει και να με φτάσει στο 100. Τον πρώτο γάμο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα πολύ πολύ μικρή τότε, στα 24. Οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο και δεν υπάρχει γενικά ηλικία στον έρωτα, ούτε και στο γάμο αντίστοιχα», τόνισε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι το YouTube δεν με εκφράζει εμένα τόσο πολύ σαν άνθρωπο. Τα podcast μου αρέσουν, απλά όχι εκπομπές που γίνονται για να γίνονται και καθόμαστε και λέμε το μακρύ και το κοντό μας, ας πούμε. Θα έκανα ενημέρωση, αισθάνομαι άνετα με την τηλεόραση, είναι κάτι που αγαπώ επίσης. Όχι βέβαια όπως αγαπώ το τραγούδι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω».

«Θεωρώ ότι είναι καλό όπως αλλάζουν οι εποχές, να εκσυγχρονίζονται αντίστοιχα και τα πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι σταθερή αξία στο χρόνο, σε αυτό που κάνουν, αλλά νομίζω ότι είναι, είναι ωραίο και ζητάει ο κόσμος να δει και νέα πρόσωπα», κατέληξε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.