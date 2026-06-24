Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Είχα μείνει άστεγος για δυο μήνες, έχασα τους πάντες και είχα πιάσει πάτο»

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«Πέτυχα πολύ περισσότερο από αυτό που περίμεναν όλοι οι άλλοι να πετύχω»

Σε μια διαφορετική θέση βρέθηκε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, το πρωινό της Τετάρτης, όπως είδαμε στο «Buongiorno» του MEGA. Κι αυτό μιας και ο γνωστός σεφ ήταν καλεσμένος της Φαίης Σκορδά προκειμένου να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε από καρδιάς για την πλέον δύσκολη περίοδο που κλήθηκε να διαχειριστεί πριν από αρκετά χρόνια στην προσωπική του ζωή.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «πέτυχα πολύ περισσότερο από αυτό που περίμεναν όλοι οι άλλοι να πετύχω. Δεν πετυχαίνεις ποτέ, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μια ματαιοδοξία. Οπότε αυτή η ματαιοδοξία δεν σε αφήνει να θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένο γιατί θέλεις να κάνεις συνεχώς κι άλλα. Άρα θέλω να πω στον εαυτό μου ότι έκανα πολύ περισσότερα από αυτά που μου έλεγαν όλοι ότι έκανα, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποτέ πετυχημένο».

«Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένεια μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου».

«Είχα μείνει και άστεγος, συν όλων των άλλων και δεν είχα που και τι να κάνω. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο» πρόσθεσε, ακόμα, ο γνωστός σεφ.