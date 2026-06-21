Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν είναι άμεσος στόχος μου να παρουσιάσω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ»

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«Ο καθένας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να κρατήσει τον κόσμο μπροστά στην τηλεόραση»

Καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν νωρίτερα σήμερα (21/6) η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στην τηλεόραση και τις infotainment εκπομπές, λέγοντας πως «μπαίνουμε σε μία περίοδο που δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν, ο καθένας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να κρατήσει τον κόσμο μπροστά στην τηλεόραση, καθώς οι νέοι έχουν πολλές άλλες επιλογές πια για να ενημερωθούν».

«Η κουβέντα για ενημέρωση, ψυχαγωγία και infotainment είναι παλιά πια, μας έχουν προσπεράσει η εποχή και οι εξελίξεις», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Ο Άρης Πορτοσάλτε έχει προτείνει ανατρεπτικά πράγματα. Η ιδέα για την Eurovision προέκυψε από εκείνον. Έχει μεγάλη σημασία σε μία ομάδα να υπάρχει όραμα και να ακολουθείται από όλους. Είναι κατάκτηση ότι η εκπομπή μας χτίστηκε και είχε απήχηση στο κοινό, δεν θα άλλαζα κάτι», επισημαίνει.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη λήξη της εκπομπής του Κώστα Τσουρού και την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

«Δεν αφέθηκε ούτε μία μέρα να κάνει με ησυχία τη δουλειά του ο Κώστας Τσουρός, δέχτηκε σκληρή κριτική. Είχαν βρει έναν εύκολο στόχο στο πρόσωπό του», σημειώνει η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Η Σία Κοσιώνη είναι σημείο αναφοράς. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα έφευγε από τον ΣΚΑΪ, αλλά η ζωή έχει δείξει πως όλα μπορούν να γίνουν και πιστεύω ήταν για το καλό της. Δεν μπορεί αν γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη. Όσο αξιοπρεπέστατα παρουσίαζε η Λένα το μεσημβρινό δελτίο, αντίστοιχα βλέπω τέτοια παρουσία και στο βραδινό δελτίο. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ως άμεσο στόχο μου να παρουσιάσω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων», σχολιάζει η Μαρία Αναστασοπούλου.