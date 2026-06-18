Η Σταματίνα Τσιμτσιλή «κράζει» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Έχει μπλεχτεί φέτος σε εκατό κόντρες φέτος»

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«Ήθελε κάτι να πει για να πλήξει λίγο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου»

Καυστική εναντίον του Δημήτρη Ουγγαρέζου ήταν σήμερα η οικοδέσποινα της εκπομπής «Happy Day». Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε πως έκανε μία τοποθέτηση που αδικεί τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και πως, αντιθέτως, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εκείνος που έχει μπλεχτεί σε διάφορες κόντρες με άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα τη φετινή σεζόν.

«Τώρα νομίζω ότι ήθελε κάτι να πει και ο Δημήτρης, γιατί η εικόνα που έχει μείνει από τον Γρηγόρη φέτος είναι οι πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Ήθελε κάτι να πει για να τον πλήξει λίγο», ξεκίνησε στον σχολιασμό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή και τόνισε χαρακτηριστικά:

«Αυτό που μας έχει μείνει φέτος από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν είναι ένας τσαντισμένος Γρηγόρης που βγαίνει και μιλάει. Είναι ένας Γρηγόρης που έχει κάνει μια πολύ ωραία χρονιά με το “Tonight Show”, που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές τα αποσπάσματά του. Θέλω να πω, λες «η Τσιμτσιλή είχε μια καλή χρονιά και μου έχει μείνει αυτό». Ε, για τον Γρηγόρη δεν λες ότι μου έχει μείνει ότι ήταν ένας τσαντισμένος Γρηγόρης που γκρινιάζει».

«Ενώ για τον Δημήτρη (Ουγγαρέζο) λες ότι έχει εμπλακεί σε εκατό κόντρες φέτος… Έχουν ειπωθεί λόγια μεταξύ τους. Ας τα βρουν, ένας μικρός χώρος είμαστε, δεν χρειάζεται να τα βάζουμε μεταξύ μας», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πρεσβεύει ότι θέλει ψυχαγωγία και όλο βγαίνει οργισμένος, τσαντισμένος και τα χώνει». Με αυτά τα λόγια αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή.