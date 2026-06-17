Ο Τομ Χίντλστον παρουσιαστής σειράς ντοκιμαντέρ για την Πομπηία

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«Ο αρχαίος κόσμος κεντρίζει τη φαντασία και την περιέργειά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου: με γοητεύει σε όλη μου τη ζωή»

Ο πρωταγωνιστής των Loki, Thor, The Night Manager και Chuck, Τομ Χίντλστον θα παρουσιάσει σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic με τίτλο Pompeii: Out of Time.

Το πρόγραμμα θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ και το Hulu στις 23 Ιουλίου.

«Ο αρχαίος κόσμος κεντρίζει τη φαντασία και την περιέργειά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου: με γοητεύει σε όλη μου τη ζωή» δήλωσε ο ηθοποιός.

«Η κλασική αρχαιότητα είναι το θεμέλιο και ο ακρογωνιαίος λίθος του δυτικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το να επισκέπτεσαι την Πομπηία είναι σαν να νιώθεις την απόσταση των 2.000 ετών που συμπιέζονται από το τώρα μέχρι το τότε. Το παρελθόν γίνεται παρόν, το παρελθόν φαίνεται τόσο κοντά» πρόσθεσε.

«Απτό, ειλικρινές και πραγματικό. Η σχέση μας με το παρελθόν είναι ζωντανή - μελετώντας ποιοι ήμασταν, ώστε να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε. Η Πομπηία είναι μια πύλη για αυτή τη συζήτηση. Είναι προνόμιο να φιλοξενούμε αυτή την οπτικά καθηλωτική και δυναμική σειρά. Τη Πομπηία συχνά παραμένει στη μνήμη για το πώς τελείωσε η ιστορία της. Αλλά κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, μπορούμε να αποκαλύψουμε τις λεπτομέρειες της ζωής των ανθρώπων, τις επιλογές που έκαναν και τις στιγμές που ήρθαν προτού θαφτεί η πόλη» τόνισε, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταφέρει το κοινό στην αρχαία Ρώμη τις ώρες πριν και κατά τη διάρκεια της έκρηξης του Βεζούβιου. Με οδηγό μια ομάδα αρχαιολόγων, ιστορικών, γεωλόγων και ειδικών σε καταστροφές, αποκαλύπτει αξιοσημείωτα στοιχεία - και ιστορίες πραγματικών ανθρώπων που αμφισβητούν μακροχρόνιες υποθέσεις για την Πομπηία και τις τελευταίες ώρες της - αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι πολλοί από όσους βρέθηκαν στην καταστροφή είχαν την ευκαιρία να επιβιώσουν.