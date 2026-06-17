Αλέκος Συσσοβίτης: Τα δύο πρώτα άτομα που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ο ένας ήταν κολλητός μου, 33 χρονών

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«Ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» και, μέσα από τη συζήτησή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αναφέρθηκε στην περίοδο που το AIDS άλλαξε ριζικά τη ζωή και τη συμπεριφορά ολόκληρης μιας γενιάς.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση του παρουσιαστή ότι η γενιά τους βίωσε το ξέσπασμα της επιδημίας τη στιγμή που άρχιζε να αντιμετωπίζει πιο ελεύθερα τη σεξουαλικότητά της.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε πως ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του.

«Με συγκίνησες! Τα δύο πρώτα άτομα που πεθάνανε στη Μύκονο, ο ένας ήτανε κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρό και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ, να περάσουμε ας πούμε στην αυστηρότητα του, του AIDS.

Αυτό είναι ένα προσαρμογής ημών. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.