Αντώνης Ρέμος: Το ταλέντο της Κλαυδίας θα ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια

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«Γιατί και για μένα είναι μια σημαντική χρονιά, επειδή κλείνω τα 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία και είναι και τα 30 χρόνια του MAD»

Για τη συνεργασία του με την Κλαυδία στα MAD VMA 2026 μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος θα κάνουμε έτσι ένα act», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος και πρόσθεσε:

«Γιατί και για μένα είναι μια σημαντική χρονιά, επειδή κλείνω τα 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία και είναι και τα 30 χρόνια του MAD. Οπότε οι πορείες μας είναι παράλληλες. Όλα έχουν αλλάξει, ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει, ο Θέμης Γεωργαντάς».

Για τη συνεργασία του με την Κλαυδία, ο Αντώνης Ρέμος απάντησε: «Είναι μια πολύ ωραία, έτσι, μουσική στιγμή που τη δουλεύουμε εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ και καιρό. Και χαίρομαι, γιατί και σήμερα που κάναμε την τελειωτική πρόβα, βγαίνει πάρα πολύ ωραίο.

Και χαίρομαι που γνωριστήκαμε με την Klavdia, ένα υπέροχο πλάσμα, και έχει πολύ όμορφη φωνή. Και πιστεύω ότι το ταλέντο της θα ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια».