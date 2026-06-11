Τίνα Μεσσαροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Γιώργου Μυλωνάκη – «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»

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«Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!»

Με μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέλεξε η Τίνα Μεσσαροπούλου να ευχηθεί στον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, για τα 53α του γενέθλια.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, που υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα στα μέσα Απριλίου, έχει επιστρέψει από τη Γερμανία και το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλεύτηκε και πλέον βρίσκεται στη χώρα μας.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 53 ετών και η Τίνα Μεσσαροπούλου έγραψε χαρακτηριστικά:

«Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!».

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης στις 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε για αρκετές ημέρες να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ. Μετά από 26 ημέρες, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ωστόσο πλέον έχει επιστρέψει στη χώρα μας και παρουσιάζει έντονη βελτίωση.