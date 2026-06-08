«Λύγισε» η Νικολέττα Ράλλη για την απώλεια του πατέρα της: «Δεν υπάρχει ασθένεια, δεν έχω καταλάβει, δεν μάθαμε ποτέ»

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«Δεν ήθελε να ζήσει, τον είχαν εγκαταλείψει τα πόδια του τα τελευταία τρία χρόνια»

Η συζήτηση γύρω από την απώλεια του πατέρα της έκανε τη Νικολέττα Ράλλη να λυγίσει στον αέρα της επομπής «Buongiorno».

«Έχασα τον μπαμπά μου, τον Φεβρουάριο… Αυτό μόνο με στεναχωρεί λίγο, αλλά εντάξει…», είπε με κλάματα η Νικολέττα Ράλλη και πρόσθεσε:

«Ναι, το περιμέναμε, το ήθελε! Δεν ήθελε να ζήσει, τον είχαν εγκαταλείψει τα πόδια του τα τελευταία τρία χρόνια και επειδή δεν ήταν αυτό που ήξερε και το καταλάβαινε. Κι εκεί σου γεννιούνται κι άλλα ερωτήματα, να αντιλαμβάνεσαι την κατάστασή σου ή να μην την αντιλαμβάνεσαι; Έχει σημασία τι είναι καλύτερο για τον ίδιο τον άνθρωπο ή για τους οικείους του; Αν το δούμε ξεχωριστά, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση και σίγουρα δεν μπορώ να τη δώσω.

Ήθελε να “φύγει” και νομίζω πολλοί άνθρωποι με καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ακριβώς τι εννοώ. Μας το έλεγε ο μπαμπάς μου, όταν έβλεπε κάποιον άνθρωπο σε αναπηρικό καροτσάκι, έλεγε “αν ποτέ καταντήσω έτσι…”, πολύ άσχημο αυτό που έλεγε, του έλεγα να μην το λέει αυτό το πράγμα. Το έλεγε αυτό γιατί κάπως έτσι “παραιτήθηκαν” και οι γονείς του. Άρα, ήταν ένα κακό παράδειγμα οι γονείς του, που όταν τους συνέβη αυτό, παραιτήθηκαν.

Οι γονείς του πατέρα μου έπαθαν το ίδιο. Δεν υπάρχει ασθένεια, δεν έχω καταλάβει, δεν μάθαμε ποτέ. Στην ουσία άρχισαν να τον εγκαταλείπουν τα πόδια του. Λόγω ηλικίας; Λόγω κληρονομικότητας; Δεν βρήκαμε κάτι όμως, κάναμε τα πάντα. Ο μπαμπάς μου δεν συνεργαζόταν, δεν ήθελε να κάνει φυσιοθεραπείες, ήταν μεγάλος άνθρωπος, 89 ετών».