Δημήτρης Πιατάς: Ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία

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«Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός»

Πολύ καυστικά σχολίασε ο Δημήτρης Πιατάς τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό.

«Ο Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, έχει το απυρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και αυθόρμητος, αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Εγώ νόμιζα ότι ασχολιόταν μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία. Μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πιατάς και πρόσθεσε:

«Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή μάλλον θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα», σχολίασε.