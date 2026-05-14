Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αυτός ο ρόλος μού έμαθε να βλέπω με άλλο τρόπο τη ζωή μου την ίδια

0

«Αποδομεί πλήρως την ψυχή του για τη δόξα, τα μεγάλα όνειρα, τα σπουδαία»

Στους ρόλους που σημάδεψαν τη 45χρονη πορεία του στην υποκριτική αναφέρθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός ξεχώρισε τόσο τον «Ηλία» από το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα« όσο και τον Γουίλι Λόμαν από τον «Θάνατο του εμποράκου».

«Ο Ηλίας είναι έντεκα χρόνια ζωής. Έντεκα χρόνια “Μουρμούρα”, έντεκα χρόνια Ηλίας και μετά εξελίχθηκε σε κυρ-Ηλία. Χαίρομαι τόσο πολύ γιατί βγαίνω στον δρόμο και ακόμα με προσφωνούν “κυρ-Ηλία!”. Το χαίρομαι γιατί αυτό δείχνει οικειότητα, δείχνει ότι με έχουν αγαπήσει, όπως τους αγαπάω κι εγώ», ανέφερε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και εν συνεχεία στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Γουίλι Λόμαν στον Θάνατο του εμποράκου, εξηγώντας γιατί αποτέλεσε σημείο καμπής για τον ίδιο.

«Αυτός ο ρόλος με ωρίμασε, με μεγάλωσε αρκετά χρόνια και μου έμαθε να βλέπω με άλλο τρόπο τη ζωή μου την ίδια. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν συγκλονιστικό συγγραφέα όπως είναι ο Μίλλερ ή όπως είναι ο Άλμπι στη «Βιρτζίνια» που παίζουμε, θα παίζαμε και θα ξαναπαίξουμε του χρόνου, οι μεγάλοι συγγραφείς πάντα φροντίζουν ένα κομμάτι της ψυχής σου να το εκπαιδεύσουν, για να αντέξεις περισσότερο στη ζωή. Και για να μην γεράσεις», τόνισε ο ηθοποιός και σημείωσε:

«Ο Γουίλι Λόμαν με μεγάλωσε δεκαπέντε χρόνια γιατί εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε δανεικές ζωές μέσω των ρόλων που παίζουμε. Θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές τι λέμε, έχω την πολυτέλεια επειδή δεν είμαι δολοφόνος να παίξω έναν δολοφόνο. Έχω την πολυτέλεια να παίξω έναν μεγαλύτερο σε ηλικία από μένα, που είναι ο Γουίλι Λόμαν. Έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, χτυπημένο από ένα συγκεκριμένο σύστημα που όταν δεν σε χρειάζεται σε φτύνει και σε πετάει.

Αποδομεί πλήρως την ψυχή του για τη δόξα, τα μεγάλα όνειρα, τα σπουδαία. Και όταν καταλήγει με την εμφάνισή του στη σκηνή να μιλάει με κάποιον που δεν υπάρχει, που είναι ο πεθαμένος αδερφός του, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει σταθερά προς τον θάνατο. Αυτό αυτομάτως σε ωριμάζει. Και βλέπεις διαφορετικά τη ζωή σου».