Eurovision 2026: Με άρωμα Κύπρου ο αποψινός β’ ημιτελικός στη Βιέννη

0

Ακούστε το τραγούδι «Jalla» της Antigoni

Στο Wiener Stadthalle της Βιέννης χτυπά απόψε η καρδιά του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision καθώς ακολουθεί ο β΄ημιτελικός.

Με οικοδεσπότες τη λαμπερή Victoria Swarovski και τον δημοφιλή ηθοποιό Michael Ostrowski, 15 χώρες ρίχνονται στη μάχη για τα δέκα τελευταία εισιτήρια που οδηγούν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Ανάμεσα στις χώρες είναι και η Κύπρος, με την Αντιγόνη Μπράξτον και το dance/pop τραγούδι «Jalla», που στη κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλα». Το τραγούδι φέρει την υπογραφή της Αντιγόνης και των Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos, ενώ στη δημιουργία των στίχων συνέβαλαν και οι Χαράλαμπος Καλλόνας και Δημήτρης Νικολάου.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον β’ ημιτελικό:

Βουλγαρία: Dara, «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν: Jiva, «Just Go»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Λουξεμβούργο: Eva Marija, «Mother Nature»

Τσεχία: Daniel Zizka, «Crossroads»

Γαλλία: Monroe, «Regarde !» (απευθείας στον Τελικό)

Αρμενία: Simón, «Paloma Rumba»

Ελβετία: Veronica Fusaro, «Alice»

Κύπρος: Antigoni, «Jalla»

Aυστρία: Cosmó, «Tanzschein» (απευθείας στον Τελικό)

Λετονία: Atvara, «Ēnā»

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før vi går hjem»

Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

Ουκρανία: Leléka, «Ridnym»

Ηνωμένο Βασίλειο: Look Mum No Computer «Eins, Zwei, Drei» (απευθείας στον Τελικό)

Αλβανία: Alis, «Nân»

Μάλτα: Aidan, «Bella»

Νορβηγία: Jonas Lovv, «Ya Ya Ya»

Ο β΄ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό. Παράλληλα, η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το διεθνές κανάλι ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.