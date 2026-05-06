Άννα Ζηρδέλη: Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τον Θανάση Πάτρα, δεν μου αρέσει κάθε χρονιά να είμαι και κάπου αλλού

«Ανοιχτοί είμαστε να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα, αν και εφόσον μας βρίσκουν σύμφωνους»

Για το τηλεοπτικό της μέλλον μίλησε η Άννα Ζηρδέλη στην κάμερα του «Breakfast@Star». Παράλληλα αναφέρθηκε στις αλλαγές που φαίνεται να έρχονται στο OPEN, αλλά και τα σενάρια γύρω από την επόμενη μέρα του Θανάση Πάτρα και το νέο γυναικείο μαγκαζίνο που συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα.

«Εγώ είμαι χαρούμενη από την πρώτη στιγμή. Το ζούμε όσο καλύτερα μπορούμε», ανέφερε αρχικά η Άννα Ζηρδέλη για τη φετινή τηλεοπτική συνθήκη, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις για τη νέα σεζόν.

Στη συνέχεια, σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τον Θανάση Πάτρα να ανανεώνει τη συνεργασία του με το κανάλι: «Μακάρι, και μακάρι με τον Θανάση να πάει όλη η ομάδα, όλη η εκπομπή, γιατί μπορεί να πουν “Θανάση μου, σε θέλουμε να κάνεις κάτι άλλο”. Χαρούμενοι θα είμαστε και πάλι».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει ξεκαθαρίσει αν η εκπομπή θα συνεχιστεί ως έχει ή αν ο παρουσιαστής θα αναλάβει νέο πρότζεκτ, η ίδια απάντησε λιτά: «Όχι».

Αναφερόμενη στις αλλαγές που δρομολογούνται στο OPEN και στη στροφή προς την ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα, σχολίασε: «Η ενημέρωση πηγαίνει πάρα πολύ στο OPEN, το στηρίζει πάρα πολύ και φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική εξέλιξη».

Η Άννα Ζηρδέλη τοποθετήθηκε και για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για νέο γυναικείο μαγκαζίνο στα πρότυπα του «The View», με πρόσωπα όπως η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Λάσπα και η Κατερίνα Ζαρίφη. «Άκουσα και Ζαρίφη από τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούνε. Ό,τι είναι να έρθει, καλοδεχούμενο. Το τι ακούγεται μέχρι το τι θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος, κανείς δεν ξέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αποκάλυψε πως η δική της προτεραιότητα είναι να συνεχίσει με την ίδια ομάδα: «Εγώ θα ήθελα αρχικά να είμαι μέλος να συνεχίσουμε με τον Θανάση Πάτρα, γιατί δεν μου αρέσει κάθε χρονιά να είμαι και κάπου αλλού. Τώρα, αν η εκπομπή αυτή δεν συνεχιστεί ή αν θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, ανοιχτοί είμαστε να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα, αν και εφόσον μας βρίσκουν σύμφωνους».