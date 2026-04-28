Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποχώρησε με αυτό που της είπαν: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ‘σαστε καλά»

Τι απάντησε για το τηλεοπτικό της μέλλον

Στην επετειακή εκδήλωση του Make A Wish βρέθηκε χθες (27/4) η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», αλλά αποχώρησε όταν η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του Γιώργου Γεροντιδάκη.

«Δεν το ξέρω ακόμα να σας το πω αυτό, αν θα είμαι του χρόνου κάπου τηλεοπτικά. Εάν και εφόσον υπάρξει κάτι που θα είναι προς αναφορά, θα ενημερωθείτε», απάντησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Κάθε φορά σας βλέπουμε και πιο ανανεωμένη και πιο ερωτευμένη», της επισήμανε ο ρεπόρτερ του Alpha, Δημήτρης Σιδηρόπουλος, με την ηθοποιό να αποχωρεί ευγενικά λέγοντας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ‘σαστε καλά. Πολλά φιλιά σε όλους».