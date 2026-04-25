Σίσσυ Χρηστίδου για την κόντρα Αρναούτογλου-Ουγγαρέζου: «Ο Γρηγόρης θα έχει καταλάβει ότι ήταν υπερβολικός και ίσως βγει να το διορθώσει»

Ξεκάθαρη θέση πήρε η παρουσιάστρια

Για την διαμάχη που ξέσπασε μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο μίλησε μέσα από την εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Οι δύο άντρες βρέθηκαν απέναντι όταν ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 καταφέρθηκε ενάντια του ραδιοφωνικού παραγωγού λόγω ίσως κάποιας διαστρεβλωμένης πληροφορίας που έφτασε στα αυτιά του και σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος μίλησε με υποτιμητικά λόγια για την 30χρονη πορεία του στον χώρο των media.

Αμέσως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσε να απαντήσει στα λεγόμενα που του μεταφέρθηκαν, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «καημένο« και τονίζοντας πως «μάταια προσπαθεί να κάνει επιτυχία στο ραδιόφωνο».

Βέβαια, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του MyRadio έπαιξε το πρωί της Παρασκευής στον αέρα της εκπομπής του το «επίμαχο» απόσπασμα με τα πραγματικά του λεγόμενα, ξεκαθαρίζοντας την παρεξήγηση.

Παίρνοντας θέση για το περιστατικό, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε από την πλευρά της:

«Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχει προλάβει να παίξει το απόσπασμά του ο Ουγγαρέζος. Πριν παίξει το απόσπασμα, δεν ξέραμε για τι πράγμα μιλάμε, δεν ξέραμε σε τι απευθύνεται η αντίδραση του Γρηγόρη. Παιδιά, λείπει ο ακροατής από το ρεπορτάζ άρα… ο ακροατής φταίει.

Ο Δημήτρης ειδικά, αν θέλει να πει κάτι, το λέει. Δεν έχει δείξει ποτέ ότι φοβάται ή ότι τον νοιάζει να πει κάτι ευθέως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είπε απολύτως τίποτα. […] Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Γρηγόρης, που χθες θα άκουσε το απόσπασμα, θα αισθάνθηκε και ο ίδιος ότι έχει υπερβάλει. Υποθέτω ότι δεν το είχε ακούσει και μπορεί να κάνει κάποια διορθωτική. Ο Δημήτρης ξεκαθάρισε μέσα στη βδομάδα ότι “από το πουθενά, ρε παιδιά, τι ξεκινήσαμε τώρα;”. Έχει πει επανειλημμένα ότι είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζει και εκτιμά».