Μαρία Μενεγάκη: Μόλις λέω το επίθετο μού κλείνουν αμέσως τραπέζι στα εστιατόρια

0

«Περιμένουν βέβαια την Ελένη, πηγαίνω εγώ, απογοητεύονται λίγο αλλά τους λέω "Παιδιά, Μενεγάκη! Ορίστε η ταυτότητα!"»

Για την καλλιτεχνική πορεία της και την συνωνυμία της με την Ελένη Μενεγάκη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Μενεγάκη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον»

«Γιατί σε λένε “Μενεγάκη”; Έχετε καμία συγγένεια με την Ελένη;», ρώτησε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Γιατί αυτό είναι το επώνυμο του πατέρα μου! Να σας πω την αλήθεια ή να σας πω ψέματα; Δεν ξέρω αν έχουμε συγγένεια, δεν έχω ρωτήσει», απάντησε η Μαρία Μενεγάκη και αμέσως μετά εξήγησε: «Εμείς καταγόμαστε από τα νότια του Ηρακλείου, από τη Μεσαρά, από τη Βαγονιά. Η Ελένη νομίζω κατάγεται από τα Χανιά. Δεν έχουμε βρεθεί αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ!».

«Δεν σε ρωτάνε συνέχεια για αυτό; Όταν παίρνεις ας πούμε να κλείσεις ένα τραπέζι, και λες «Μενεγάκη», στο κλείνουν αμέσως;», τη ρώτησε χαριτολογώντας ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Όταν η καλεσμένη του επιβεβαίωσε πως το κάνει, ο ίδιος ξέσπασε σε γέλια.

«Φυσικά! Εκεί το χρησιμοποιώ! Και περιμένουν βέβαια την Ελένη, πηγαίνω εγώ, απογοητεύονται λίγο αλλά τους λέω «Παιδιά, Μενεγάκη! Ορίστε η ταυτότητα!», απάντησε χαρακτηριστικά η Μαρία Μενεγάκη.