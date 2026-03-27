Δίκη για revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

«Χρειάστηκε να το δουν πολλές φορές για να το αναλύσουν καρέ-καρέ»

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο κατά τη διάρκεια της δίκης με εμπλεκόμενη την Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn προκειμένου να εξεταστούν καρέ-καρέ όλα τα κρίσιμα σημεία.

Όπως μετέφερε ο Ξενοφώντας Σκιντζής στον αέρα της Super Κατερίνα, «ήθελαν να εξετάσουν όλα τα επίμαχα σημεία, για να αποδείξει κάθε πλευρά τη δικιά της αλήθεια». Από τη μία πλευρά επιχειρείται να αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος κοιτά προς την κάμερα, ενώ από την άλλη υποστηρίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη δεν γνώριζε για τη βιντεοσκόπηση.

«Χρειάστηκε να το δουν πολλές φορές για να το αναλύσουν καρέ-καρέ», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, η Ιωάννα Τούνη βγήκε από την αίθουσα εμφανώς ψύχραιμη και συνομίλησε με τους φίλους και τον σύντροφό της.