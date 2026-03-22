Μπάμπης Λαζαρίδης: Σοκαρίστηκα με τη μητέρα μου, δεν περίμενα να τα πει όλα αυτά

0

«Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον κόσμο κι ευχαριστώ γι’ αυτό», είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, μίλησε μετά και τις αποκαλύψεις της μητέρας του για την κακοποίηση που είχε υποστεί.

«Περνάμε πολύ όμορφα μαζί, νιώθω μέλος του team της και προσπαθώ να είμαι παντού μαζί της πια. Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα, σε ό,τι κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο. Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ό,τι κάνει στη ζωή της», είπε αρχικά ο Μπάμπης Λαζαρίδης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Όταν μαθαίνεις αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να νιώθεις ωραία αλλά υποστηρίζω την μητέρα μου στο φουλ. Πάντα θα είμαι εδώ για εκείνη, ότι και να γίνει. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον κόσμο κι ευχαριστώ γι’ αυτό. Χάρηκα που βλέπω ότι ο κόσμος υποστηρίζει την μητέρα μου. Σίγουρα υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν την υποστηρίζουν την άποψή της, λογικό είναι, ο καθένας έχει την άποψή του».

Κλείνοντας, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε: «Γενικά δεν μιλάω με την άλλη πλευρά, καθόλου. Απλά δεν έχει τύχει. Με τον αδερφό μου δεν μιλάμε, όχι για κάποιο λόγο, απλά δεν έχει τύχει. Μεγαλώσαμε χωριστά. Δεν έχω δει τι έχει πει για την μητέρα μου, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ζω την ζωή μου, δεν ασχολούμαι εγώ με όλο αυτό».