Ο Στηβ Μιλάτος απασφάλισε: «Το parade είναι για να δείξουμε το πόσο gay είμαστε; – Να κάνω μια αντρική παρέλαση με τα τέτοια μου έξω»

0

Μίλησε και για τη δικαστική υπόθεση στη Ρόδο

Την αντίθεσή του στις κοινωνικές διεκδικήσεις της ΛΟΑ ΤΚΙ+ κοινότητας εξέφρασε ο Στηβ Μιλάτος στην εκπομπή «Anber Talks». Παράλληλα, το μοντέλο περιέγραψε τις σκοτεινές περιόδους της καριέρας του, όταν η επιβίωση στο εξωτερικό αποτελούσε καθημερινό στοίχημα.

Πριν οι προβολείς στραφούν πάνω του, ο Στηβ Μιλάτος βίωσε την απόλυτη ανέχεια στο Παρίσι και το Μιλάνο, φτάνοντας σε σημείο να στερείται ακόμα και το φαγητό.

«Αν δεν πεινάσεις, δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει η αξία του φαγητού. Γιατί έχω φτάσει σε σημείο να κοιμηθώ στον δρόμο, να κλέψω μπάρες δημητριακών, να κλέβω μπισκότα και τέτοια από σούπερ μάρκετ. Δεν είχα λεφτά στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Είχα μαζί μου 100 ευρώ για έναν μήνα. Που το νερό έχει 3,5 ευρώ στο Παρίσι. Έμεινα με 15 ευρώ. Τι κάνουμε; Άρχισα να κλέβω μπάρες, έμπαινα σούπερ μάρκετ, μπούκωνα και πήγαινα στο ταμείο και πλήρωνα ένα νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίθεση για το Pride

Το μοντέλο τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη αιχμηρότητα για τον τρόπο που εκφράζεται το Gay Pride, δηλώνοντας την αντίθεσή του τόσο στην αισθητική των παρελάσεων όσο και στο ζήτημα της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.

«Δεν υποστηρίζω την υιοθεσία από τα gay ζευγάρια, ούτε αυτό το κραυγαλέο πράγμα. Να ρωτήσω κάτι; Τι δικαιώματα ακριβώς δεν έχουν ίσα με εμάς; Το gay parade είναι για να δείξουμε το πόσο gay είμαστε; Για να κάνω κι εγώ μια αντρική παρέλαση να δείξω πόσο άντρας είμαι, να κυκλοφορώ με τα τέτοια μου έξω.

Άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να κάνουν διαδήλωση και θα κατέβω και μαζί τους. Το να βγαίνεις απλά να ντύνεσαι και να κάνεις αυτό το πράγμα, το κραυγαλέο το “κοιτάξτε με”…», σημείωσε ο Στηβ Μιλάτος, προσθέτοντας πως είναι δύσκολο να πείσει τις παλαιότερες γενιές ότι αυτή η εικόνα είναι φυσιολογική.

Η δικαστική περιπέτεια

Αναφερόμενος στη σοβαρή κατηγορία βιασμού στη Ρόδο, η οποία κατέληξε στην ανάκληση της μήνυσης από την καταγγέλλουσα τον Απρίλιο του 2024, ο Στηβ Μιλάτος στάθηκε στην προδοσία που ένιωσε από τον περίγυρό του.

«Εγώ όταν έπαθα αυτό με το δικαστήριο, ξαφνικά όλοι πέσανε πάνω μου να μάθουν τι έγινε. Ο θάνατός μου, η ζωή σου. Όλοι αυτοί που με θάψανε τότε, βγήκαν μετά να πούνε ότι είμαι αθώος;

Πριν το δικαστήριο, όλοι ήταν κολλητάρια μου και φίλοι μου. Ξαφνικά μετά όλοι εξαφανίστηκαν», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η υπόθεση αυτή του προκάλεσε τεράστια επαγγελματική ζημιά: «Μου κόστισε πάρα πολύ αλλά με ξύπνησε πάρα πολύ. Έχασα και δουλειές, έχασα τον εαυτό μου».