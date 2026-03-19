Η Ελεάνα Παπαϊωάννου είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της

«Μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι!», έγραψε η κόρη του ζευγαριού

Για δεύτερη φορά γονείς αναμένεται να γίνουν η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, η 8χρονη κόρη τους γράφει μια τρυφερή κάρτα: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».