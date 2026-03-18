Μαρία Κωνσταντάκη: Τα νέα παιδιά έχουν μία φοβία, εμείς τότε τρώγαμε τις χυλόπιτές μας και δεν είχαμε πρόβλημα

0

Για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις της και την διατροφή της μίλησε η Μαρία Κωνσταντάκη στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα του «Happy Day».

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε αρχικά στη διατροφή της, αποκαλύπτοντας ότι έχει κόψει το κρέας εδώ και χρόνια: «Εγώ δεν τρώω κρέας και όχι τόσο ψάρι. Αισθάνομαι καλύτερα. Τώρα πια το κρέας το ‘χω κόψει έξι χρόνια, δεν αισθάνομαι καμία διαφορά στην ενέργειά μου».

Στη συνέχεια μίλησε για τις σχέσεις της, ενώ παραδέχτηκε ότι έχει περάσει περισσότερο χρόνο μόνη της: «Μόνη». Μάλιστα, αποκάλυψε πως η μεγαλύτερη σχέση της διήρκεσε «δυόμισι χρόνια», εξηγώντας: «Κάπως ζοριζόμουνα, κάπως ζοριζόταν και ο άλλος, κάπως δεν το βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς ήθελα τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Χρειάζομαι τις ανάσες μου. Δεν μπορώ αυτό το συνεχόμενο. Χάνω τον εαυτό μου και δεν αισθάνομαι καλά τελικά, δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και ο σκύλος δικός μου είναι».

«Να βλέπω το δικό μου μερίδιο ευθύνης στα πράγματα. Ό,τι προβληματικό κι αν έχεις φέρει στη ζωή σου, το έχεις επιλέξει. Εμείς τα προκαλούμε. Και ταυτόχρονα να συγχωρώ και τον εαυτό μου για τις επιλογές μου», είπε αναφερόμενη στην ψυχοθεραπεία και συμπλήρωσε: «Σε κάποια κομμάτια ναι, σε κάποια όχι έχω αυτοπεποίθηση. Και εγώ έχω υπάρξει τοξική σε σχέση, δηλαδή δεν είναι ότι μόνο οι υπόλοιποι έχουνε βγάλει. Φυσικά έχει υπάρξει άνθρωπος. Και συνήθως, όπου σε παίρνει, τα κάνεις».

Κλείνοντας για τη σχέση της με το φλερτ σχολίασε: «Σίγουρα έχει γυρίσει πολύ στο διαδικτυακό, που εμένα δεν το ‘χω καθόλου μέσα στη νοοτροπία μου. Τα νέα παιδιά έχουν μία φοβία… εμείς τότε τρώγαμε και τις χυλόπιτές μας και δεν είχαμε πρόβλημα. Αν δεν φας και κάνα δυο χυλόπιτες, πώς θα εκτιμήσεις τελικά αυτόν που ήθελες και είπε “ναι”;».