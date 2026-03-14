Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει το δικό του γουέστερν

Η αναφορά του εμβληματικού σκηνοθέτη και στην επερχόμενη ταινία του με τίτλο «Disclosure Day»

Μετά την περσινή δήλωσή του, πως το γουέστερν είναι «κάτι που του έχει ξεφύγει εδώ και δεκαετίες» και με το φιλμ «The Searchers» να είναι μια από τις αγαπημένες του ταινίες, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζεται πλέον να καταθέσει τη δική του πρόταση σε αυτό το ιστορικό κινηματογραφικό είδος.

Στο πλαίσιο συζήτησης στο Φεστιβάλ South by Southwest (SXSW), ο Σον Φένεσι (Sean Fennessey) ρώτησε τον εμβληματικό σκηνοθέτη σχετικά με το αν σκοπεύει να γυρίσει μια ταινία γουέστερν, σύμφωνα με το Variety. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, αλλά έχω ένα πρότζεκτ υπό ανάπτυξη», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Και θα είναι εξαιρετικό».

Ο κορυφαίος δημιουργός ελπίζει να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα στο Τέξας, αν και η αναφορά αυτή ενδέχεται να ήταν μια έμμεση φιλοφρόνηση προς το κοινό, δεδομένου ότι το SXSW διεξάγεται στο Όστιν. Όταν πιέστηκε για περισσότερες λεπτομέρειες, ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα υπάρχουν άλογα. Θα υπάρχουν όπλα. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι πως δεν θα υπάρχουν κλισέ ούτε στερεότυπα».

Μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τις ιδέες του Σπίλμπεργκ για την εξωγήινη ζωή και την επερχόμενη ταινία του με τίτλο «Disclosure Day». Όταν ο Φένεσι αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο podcast στο οποίο ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι «οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» ο Σπίλμπεργκ αντέδρασε χαμογελώντας.

«Όταν ο Πρόεδρος Ομπάμα έκανε αυτό το σχόλιο, σκέφτηκα: 'Θεέ μου, αυτό είναι εξαιρετικό για το "Disclosure Day". Είναι εκπληκτικό», ανέφερε και συνέχισε: «Δύο ημέρες αργότερα, ανακάλεσε τις δηλώσεις του και είπε πως αυτό που πίστευε ήταν η ύπαρξη ζωής στο σύμπαν, κάτι που φυσικά, όλοι οφείλουν να πιστεύουν. Γιατί κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι είμαστε ο μοναδικός νοήμων πολιτισμός σε ολόκληρο το σύμπαν».

Μιλώντας για τα UAP, τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα, που αποτελεί τον επίσημο όρο για τα UFO, ο Σπίλμπεργκ σημείωσε: «Όλοι εσείς εδώ θα πρέπει να διαβάσετε για αυτά και να δείτε την πληθώρα των ντοκιμαντέρ που χρονολογούνται από το 2018. Δεν γνωρίζω περισσότερα από εσάς, αλλά έχω την ισχυρή υποψία ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στη Γη αυτή τη στιγμή».