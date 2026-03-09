Δόμνα Μιχαηλίδου: Λέω στον άντρα μου πού θα πάμε να χορέψουμε αυτή την εβδομάδα;

0

«Ευτυχώς δεν έχω μπει ακόμα στον κόσμο του TikTok»

Μια διαφορετική πτυχή της ζωής ανέδειξε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία συμμετείχε σε παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων στη ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στο Mad Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην Τεχνόπολη με θέμα «TikTok, Νέοι και Πολιτική», η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε για τα social media, τον χορό, τις Κυριακές με το μωρό της και τη διατροφική της αδυναμία.

Σε πιο προσωπικό τόνο κινήθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας στις σύντομες ερωτήσεις του Γιάννη Τουμπάνου. Η υπουργός αποκάλυψε πως, αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε TikTok και Instagram, προτιμά τα stories. «Ευτυχώς δεν έχω μπει ακόμα στον κόσμο του TikTok γιατί δε θα υπήρχε χρόνος για τίποτα άλλο», σχολίασε με χιούμορ.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, τόνισε πως δεν αφήνει εβδομάδα να περάσει χωρίς να βγει για χορό. «Το λέω στον άντρα μου πού θα πάμε να χορέψουμε αυτή την εβδομάδα; Δεν γίνεται αλλιώς», είπε χαρακτηριστικά.

Τις Κυριακές, όπως ανέφερε, τις αφιερώνει σε οικογενειακές στιγμές, πηγαίνοντας βόλτα στην παιδική χαρά με το μωρό της. Όσο για τη «διατροφική γουρουνιά» της; Τα μπέργκερ, τα οποία, όπως αποκάλυψε, ανακάλυψε στην εγκυμοσύνη.