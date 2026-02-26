Πασχάλης: Ο Σάκης Ρουβάς μπορεί να συγκριθεί με τη δική μου πορεία – Έχω τα πρωτεία του δημιουργού της ποπ

0

«Ο Χατζηγιάννης έχει το πακέτο, αλλά δεν είναι σταρ»

Για την καριέρα του στην μουσική σκηνή, αλλά και για την κατάσταση τώρα στην Ελλάδα μίλησε ο Πασχάλης στο podcast «Αλήθεια τώρα».

Ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» στο MEGA.

«Ξεκίνησα ως βαφέας αυτοκινήτων και μου ήρθαν οι στίχοι από το Σχολείο», είπε αρχικά ο Πασχάλης και συνέχισε:

«Ο τρόπος που τραγούδησα, έφερε επανάσταση στην ελληνική μουσική. Πολλές φορές ο κακός λόγος στα social media σε στεναχωρεί πολύ. Δεν καταλαβαίνω το τραπ και το ραπ. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ.

Ο Σάκης Ρουβάς μπορεί να συγκριθεί με τη δική μου πορεία. Ο Χατζηγιάννης έχει το πακέτο, αλλά δεν είναι σταρ σαν τον Ρουβά. Εγώ έχω τα πρωτεία του δημιουργού της ποπ».