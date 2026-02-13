Τζέιμς Κάμερον για το «Hamnet»: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές»

0

Ο σκηνοθέτης του «Avatar» μίλησε για την ταινία της Κλόε Ζάο που 8 οσκαρικές υποψηφιότητες

Μετά τον Τέρενς Μάλικ, ένας ακόμη κορυφαίος δημιουργός δηλώνει εντυπωσιασμένος από το «Hamnet». Ο Τζέιμς Κάμερον, δημιουργός του «Avatar», εμφανίζεται να έχει γοητευτεί από το νέο έργο της Κλόε Ζάο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα ο Κάμερον πήρε ο ίδιος συνέντευξη από τη σκηνοθέτιδα και αποκάλυψε ότι είδε την ταινία δύο φορές, λέγοντας: «Πλάνταξα και τις δύο φορές που την παρακολούθησα, σε πολλά σημεία της ταινίας». Απευθυνόμενος στη Ζάο, πρόσθεσε ότι «η υπερδύναμή» της είναι «η ενσυναίσθηση», αναρωτώμενος «τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα στο Χόλιγουντ».

Η δημόσια στήριξη του Κάμερον έρχεται, όπως αναφέρεται, μετά την αποκάλυψη ότι ο Τέρενς Μάλικ απέστειλε προσωπική επιστολή στη Ζάο, χαρακτηρίζοντας το «Hamnet» «μεγαλειώδες έργο». Στη λίστα των δημιουργών που έχουν εκφραστεί θετικά περιλαμβάνονται επίσης ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος είπε ότι η ταινία λειτούργησε «θεραπευτικά», και ο Ντενίς Βιλενέβ, που ανέφερε ότι την έχει ήδη παρακολουθήσει δύο φορές. Ο Χιντέο Κοτζίμα σημείωσε ότι το «Hamnet» έχει τη δύναμη «να επαναπροσδιορίσει την τέχνη του κινηματογράφου».

Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι το φιλμ έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ. Η ταινία είναι κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο’Φάρελ και, σύμφωνα με την περιγραφή, ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει τον «Άμλετ». Στους πρωταγωνιστές που αναφέρονται περιλαμβάνονται οι Πολ Μέσκαλ, Τζο Άλγουιν, Έμιλι Γουάτσον και Ντέιβιντ Γουίλμοτ.