Σεργιανόπουλος: αμφισβήτηση διαθήκης του ετεροθαλούς αδελφού του, λέει η δικηγόρος

Δικαστική γραφολόγος έκρινε πλαστή διαθήκη που αφορά μερίδιο κληρονομιάς από την περιουσία του ηθοποιού – Η υπόθεση βρίσκεται σε ποινική διερεύνηση

Σε νέα φάση φέρεται να περνά η δικαστική διαμάχη που σχετίζεται με την περιουσία του Νίκου Σεργιανόπουλου, μετά από ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια από δικηγόρο σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δικηγόρος Σοφία Βλαχιώτη στην εκπομπή «Happy Day», στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας έχει οριστεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ανεξάρτητη δικαστική γραφολόγος, η οποία –όπως υποστήριξε– κατέληξε ότι η διαθήκη του ετεροθαλούς αδελφού του ηθοποιού και η υπογραφή που φέρεται να τη συνοδεύει είναι πλαστές. Η ίδια ανέφερε ότι έχει κατατεθεί μήνυση από εντολέα της, συγγενή του ετεροθαλούς αδελφού.

Η υπόθεση, όπως παρουσιάστηκε, αφορά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το κληρονομικό μερίδιο του ετεροθαλούς αδελφού, το οποίο προερχόταν από την κληρονομιά του ηθοποιού. Η δικηγόρος είπε ακόμη ότι ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν είχε συντάξει διαθήκη, με αποτέλεσμα –κατά τον ισχυρισμό της– η περιουσία να περιέλθει στους νόμιμους κληρονόμους (αδελφή, μητέρα και ετεροθαλή αδελφό), ενώ ο τελευταίος είχε κληρονομήσει ποσοστό, μεταξύ άλλων ακίνητο στο Παγκράτι, πνευματικά δικαιώματα και ακίνητα στη Δράμα.

Στην ίδια τηλεοπτική τοποθέτηση έγινε λόγος για σημαντική αξία της περιουσίας, με αναφορές σε τραπεζικές καταθέσεις, μετρητά και ακίνητα, μεταξύ των οποίων –όπως ειπώθηκε– ακίνητο στην Καστέλα και κατοικία στον Κεραμεικό.

Οι ισχυρισμοί έχουν διατυπωθεί δημόσια και η εξέλιξη της υπόθεσης θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, καθώς –όπως αναφέρθηκε– βρίσκεται σε ποινική διερεύνηση.