Δημήτρης Σταρόβας: Για ευνόητους λόγους δε μου έγινε πρόταση να είμαι στην κριτική επιτροπή του YFSF

«Δεν θα μπορούσα να είμαι όπως θα ήθελα, και να μου έκαναν πρόταση, δεν θα πήγαινα»

Τους λόγους που δεν θα είναι στο Your Face Sounds Familiar εξήγησε ο Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» και για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Για ευνόητους λόγους δεν θα μπορώ να είμαι λόγω της ομιλίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι όπως θα ήθελα, και να μου έκαναν πρόταση, δεν θα πήγαινα. Παρότι το αγαπώ, ας πούμε. Δεν ξέρω και ποιο. ποιο θα είναι στην παρουσίαση», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας και πρόσθεσε:

«Η τηλεόραση είναι πάντα, έχει μια θέση ξεχωριστή στην καρδιά μου, ας το πούμε έτσι, αλλά ίσως να κάνω μια εκπομπή, όπως έχω ξαναπεί, με τίτλο “Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια”, για να μη μιλάω πολύ».