Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: «Δεν μπορώ να συγχωρέσω εχθρούς μου σε πολιτικό επίπεδο»

Η αντίδραση της για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, η οποία ρωτήθηκε για την απώλεια της Αναστασίας Αθήνη, που το 1997 της είχε ρίξει το «διάσημο» χαστούκι.

«Οι απρέπεις οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός, απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν.

Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, εντελώς διαφορετικές. Διότι, δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα απέναντι σε ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρήσει όλους τους εχθρούς σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς ξαναγράφεται», είπε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.