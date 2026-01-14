Ζανέτ Καπούγια για Χούλιο Ιγκλέσιας: «Δεν μου έκαναν εντύπωση οι καταγγελίες»

0

«Είχα αρνηθεί να πάω σε ξενοδοχείο να κάνω πρόβα μαζί του»

Στη συνεργασία που είχε στο μακρινό παρελθόν με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που ήρθαν το τελευταίο διάστημα στο φως για το πρόσωπο του, μίλησε μεταξύ άλλων η Ζανέτ Καπούγια.

«Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα», είπε αρχικά η Ζανέτ Καπούγια στην εκπομπή «Στούντιο 4» και συνέχισε:

«Επειδή από 8 χρονών είμαι σ’ αυτή τη δουλειά, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. “Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο” του είπα.

Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… “εξουσία σε λάθος χέρια”. Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να ‘ναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι».