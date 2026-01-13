To HBO Max διαθέσιμο και στην Ελλάδα ως αυτόνομη υπηρεσία streaming

0

Τα πακέτα και οι τιμές

Το HBO Max είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, καθώς η Warner Bros. Discovery ενεργοποίησε σήμερα, Τρίτη την υπηρεσία ως αυτόνομη πλατφόρμα streaming.

Σύμφωνα με το Deadline, εκτός από τη χώρα μας, η υπηρεσία έκανε ταυτόχρονα ντεμπούτο σε άλλες οκτώ χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Ιταλία, όπου η διανομή θα γίνεται μέσω Prime Video. Με αυτή την επέκταση, το HBO Max φτάνει πλέον να είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η πλατφόρμα προσφέρει μια πλούσια συλλογή από περιεχόμενο HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, και Max Originals, με τίτλους που έχουν αγαπηθεί διεθνώς. Εκτός από τις πρεμιέρες σειρών όπως το πρίκουελ του «Game of Thrones», «A Knight of the Seven Kingdoms», τη δεύτερη σεζόν του βραβευμένου ιατρικού δράματος «The Pitt» ή την τέταρτη σεζόν του «Industry», οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση και σε παλαιότερες επιτυχίες όπως τα «Succession», «The Last of Us», «Euphoria», «House of the Dragon», «Peacemaker», «And just like that…» αλλά και κλασικές σειρές όπως τα «Friends», «The Big Bang Theory» και «Game of Thrones». Επιπλέον, η πλατφόρμα θα καλύψει σε ζωντανή μετάδοση τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, από τις ταινίες Harry Potter και Dune έως το The Batman και το Superman του 2025.

Ο Jamie Cooke, Warner Bros. Discovery GM of APAC, CEE, Middle East, Turkey and Africa, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε το HBO Max απευθείας στο ελληνικό κοινό, ένα ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό που αγαπά ποιοτικές ιστορίες.

Από εμβληματικές HBO Original σειρές έως παγκόσμιες επιτυχίες και καθηλωτικά ντοκιμαντέρ, το HBO Max θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή την συναρπαστική εξέλιξη».

Τα πακέτα

Οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικά πακέτα: το Standard με 10,99€/μήνα (2 συσκευές, Full HD, 30 downloads) και το Premium με 15,99€/μήνα (4 συσκευές, 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 100 downloads).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης του πρόσθετου Sports για 3€, που περιλαμβάνει διαφημίσεις.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε smart τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, κονσόλες και συσκευές streaming.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως πέντε προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως συνέχιση προβολής και λήψεις εκτός σύνδεσης, ανάλογα με το πλάνο. Υποστηρίζονται επίσης παιδικά προφίλ με γονικό έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία, πάντως, είναι διαθέσιμη και μέσω του Vodafone TV, παρέχοντας πολλούς τρόπους στους θεατές να απολαύσουν το πλούσιο περιεχόμενο.