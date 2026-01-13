Ουγγαρέζος κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

0

Ένα απίστευτο λάθος σημειώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News, το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, στο θέμα για τις αναταραχές στο Ιράν, έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν συμβεί μετά από συναυλία του ΛΕΞ.

Αυτό, όπως ήταν φυσικό, έκανε το γύρο του διαδικτύου και σήμερα σχολιάστηκε από τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της στο «Buongiorno».

«Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα. Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία.

Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα και μάλιστα μιλούν πάνω σε εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να πιστέψουμε οτιδήποτε άλλο;», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.