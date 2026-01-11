Ο πηγαίος ερωτισμός της Σέλεϊ Γουίντερς σήμα κατατεθέν της κορυφαίας ηθοποιού

0

Η θρυλική καριέρα και η προσωπική ζωή της

Η Σέλεϊ Γουίντερς, δεν είναι μία συνηθισμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ, καθώς υπήρξε παράδειγμα ανθεκτικότητας, αλλά και συνεχούς ανανέωσης της ερμηνευτικής της δεινότητας, ανοίγοντας μία ζηλευτή βεντάλια ρόλων, στα περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας της και στις πάνω από 100 ταινίες που έπαιξε. Με εκρηκτικό χαρακτήρα και έναν πηγαίο ερωτισμό, η Γουίντερς θα ξεκινήσει ως σεξοβόμβα, παρότι ήταν μία αντισυμβατική καλλονή για τα μέτρα του Χόλιγουντ, γρήγορα θα γίνει μία σταρ, που θα καθηλώσει το κοινό για τις ερμηνείες της και όταν ο χρόνος θα αρχίσει να δείχνει πάνω της τα πρώτα του σημάδια, θα περάσει με άνεση και με μία πρωτόγνωρη αποτελεσματικότητα, σε ρόλους χαρακτήρων, όπου θα διακριθεί ακόμη περισσότερο.

Η ποικιλία των ρόλων της ίσως αποτελεί και ρεκόρ για το σινεμά, καθώς θα παίξει τα πάντα, χωρίς να έχει πρόβλημα, αναδεικνύοντας το υποκριτικό της ταλέντο, το ατίθασο πνεύμα της και την απαράμιλλη ερωτική της ζωή. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η Γουίντερς θα έχει τη μεγαλύτερη, μακράν, συλλογή εραστών και μάλιστα θρυλικών ηθοποιών, σταρ, που προκάλεσαν ταραχή σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, από Γουίλιαμ Χόλντεν, Σον Κόνερι, Μπαρτ Λάνκαστερ και Έρολ Φλιν, μέχρι Λόρενς Ολιβιέ και Μάρλον Μπράντο, ενώ ανάμεσα στους τέσσερις γάμους που πρόλαβε να κάνει, ο ένας ήταν με τον αξέχαστο Βιτόριο Γκάσμαν και ο άλλος με τον γόη Άντονι Φραντσιόζα. Μία φήμη λέει ότι η Μέριλιν Μονρόε ποτέ δεν κατάλαβε πώς η Γουίντερς τράβαγε πάνω της όλους τους γοητευτικότερους σταρ και μάλιστα ξετρελαμένους μαζί της…

Η Σέλεϊ Γουίντερς, που άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο πριν από 20 χρόνια (14 Ιανουαρίου 2006), θα κερδίσει και δυο βραβεία Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου, θα προταθεί ακόμη δυο φορές για το χρυσό βαρύτιμο αγαλματάκι, ενώ στην προσωπική της ζωή, εκτός από τους αμέτρητους έρωτές της, έχει να αναδείξει τη μαχητική της φεμινιστική στάση και τη στήριξή της στους δημοκρατικούς, μίας άλλης εποχής, πολύ διαφορετικής από τη σημερινή, υποστηρίζοντας ένθερμα τον Ρόμπερτ Κένεντι, αλλά και τον «δικό μας», Μάικλ Δουκάκη.

Το μοντέλο από το Μιζούρι

Γεννημένη στις 18 Αυγούστου του 1920 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, με μητέρα τραγουδίστρια στην τοπική δημοτική όπερα και πατέρα σχεδιαστή ανδρικών ρούχων, θα μεγαλώσει με εβραϊκές παραδόσεις, λόγω της καταγωγής των γονιών της, που θα μετακομίσουν στη Νέα Υόρκη, όταν η μικρή Σέλεϊ ήταν εννέα ετών, ενώ πριν ενηλικιωθεί θα δουλέψει ως μοντέλο. Η αδελφή της Μπλανς θα παντρευτεί έναν διευθυντή θεάτρου στο Λος Άντζελες και σε ηλικία 16 ετών θα την ακολουθήσει και η Σέλεϊ, για να πάρει μία ιδέα από τον χώρο του θεάματος και να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, σπουδάζοντας υποκριτική στο The New School .

Μια Θέση στον Ήλιο

Η Γουίντερς, αφού κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1941, θα υπογράψει αμέσως μετά πολύχρονο συμβόλαιο με την Columbia, αρχίζοντας να γυρίζει πυρετωδώς ταινίες και το 1947 θα έρθει η πρώτη της μεγάλη στιγμή στο φιλμ νουάρ του Τζορτζ Κιούκορ «Διπλή Ζωή». Τον επόμενο χρόνο θα παίξει στην «Κραυγή της Πόλης» του Ρόμπερτ Σιόντμακ. Το 1950 θα παίξει δίπλα στον Τζίμι Στιούαρτ στο κλασικό γουέστερν «Winchester '73», του Άντονι Μαν και θα ακολουθήσει το συγκλονιστικό δράμα «Μια Θέση στον Ήλιο» του Τζορτζ Στίβενς, με Μοντγκόμερι Κλιφτ και Ελίζαμπεθ Τέιλορ, κερδίζοντας και την πρώτη υποψηφιότητά της για το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου, με την εντυπωσιακή δραματική ερμηνεία της, επισκιάζοντας τους συμπρωταγωνιστές της.

Και Σαίξπηρ και Actors Studio και Γκάσμαν

Χωρίς να αρκείται στην επιτυχία της και πως ήταν περιζήτητη από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής, η Γουίντερς, θα δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα, θα πάρει μαθήματα υποκριτικής από τον Τσαρλς Λότον πάνω στον Σαίξπηρ και θα φοιτήσει στο περίφημο Actors Studio. Επίσης, θα ταξιδέψει στην Ευρώπη για να γυρίσει αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Μοκάμπο», στο οποίο θα γνωρίσει τον Βιτόριο Γκάσμαν, έναν ογκόλιθο της υποκριτικής, με τον οποίο θα παντρευτούν σε χρόνο ρεκόρ, αποκτώντας και τη μοναδική της κόρη.

Από το Ημερολόγιο της Άννα Φρανκ στη Λολίτα

Το 1955 θα παίξει στο φημισμένο φιλμ νουάρ, στη μοναδική σκηνοθετική απόπειρα του Τσαρλς Λότον, «Η Νύχτα του Κυνηγού», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, ενώ λίγο μετά θα παίξει δίπλα στον Τζακ Πάλανς, στο μελόδραμα «The Big Knife», του Ρόμπερτ Όλντριτς. Το 1959 θα εμφανιστεί στο βιογραφικό δράμα «Το Ημερολόγιο της Άννα Φρανκ» του Τζορτζ Στίβενς, κερδίζοντας το πρώτο της Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, ενώ στη συνέχεια θα παίξει ρόλους «κακών χαρακτήρων», με πιο αξιοσημείωτο εκείνον στο δράμα «The Young Savages» του Φρανκεχάιμερ, με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και θα λάβει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της στο ερωτικό δράμα «Λολίτα» του Κιούμπρικ.

Εκπληκτική, αξιομνημόνευτη, ξεχωριστή

Η Γουίντερς θα κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου στο αντιρατσιστικό δράμα «A Patch of Blue», δίπλα στον Σίντνεϊ Πουατιέ, ερμηνεύοντας εκπληκτικά μία σκληρή χυδαία μητέρα ενός τυφλού κοριτσιού. Αξιομνημόνευτη θα είναι και στον ρόλο μίας αλκοολικής ξεπεσμένης ηθοποιού στην δραματική κομεντί «Άλφι», με τον υπέροχο Μάικλ Κέιν, δεν θα αφήσει την ευκαιρία να ξαναπαίξει δίπλα στον Λάνκαστερ στο βίαιο γουέστερν «The Scalphunters» του Σίντνεϊ Πόλακ και θα βρεθεί και πάλι ανάμεσα στις υποψήφιες για Όσκαρ το 1972 για το θρίλερ «Η Περιπέτεια του Ποσειδώνα», ξεχωρίζοντας εμφανώς από το ευπρόσωπο καστ.

Υποκριτική εξέλιξη

Τα επόμενα 20 χρόνια η πολύπειρη πλέον ηθοποιός, θα παίξει κυρίως σε δεύτερους ρόλους, πολλές φορές παίρνοντας τη δόξα από τους πρωταγωνιστές, θα προλάβει να εμφανιστεί και στην τηλεόραση, ενώ ποτέ δεν εγκατέλειψε το θέατρο, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και ως αναπόσπαστο κομμάτι της υποκριτικής της εξέλιξης.

Ο ζηλιάρης Μπράντο

Η ακαταμάχητη ηθοποιός και πάντα ζωηρή στην προσωπική της ζωή, θα συνάψει πραγματικά αμέτρητους ερωτικούς δεσμούς, που θα μπορούσαν να καλύψουν πολύ περισσότερο απ’ τα δυο βιογραφικά βιβλία που έγραψε. Και μόνο η σχέση της με τον Μάρλον Μπράντο θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ. Όπως είχε διηγηθεί η ίδια και χωρίς να διαψεύσει ποτέ ο Μπράντο, η σχέση τους, που κράτησε περίπου δέκα χρόνια, ήταν ιδιαιτέρως έντονη, ενώ παροιμιώδης ήταν η ζήλια του θρυλικού σταρ. Μάλιστα, μία φορά βγήκε γυμνός στον διάδρομο ενός κτιρίου για να κάψει τις φωτογραφίες του Λάνκαστερ που είχε η Γουίντερς δίπλα στο κρεβάτι της. Και όλα αυτά ενώ είχε ταυτόχρονα σχέση με τον Λάνκαστερ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος.

Δεν κρύφτηκε ποτέ

Η Σέλεϊ Γουίντερς, που ποτέ δεν έκρυψε τις ερωτικές σχέσεις της, αποκαλύπτοντας και αρκετά τολμηρές στιγμές της ζωής της, δεν θα κρύψει ούτε τα πολιτικά της πιστεύω, ιδιαιτέρως προοδευτικά για την εποχή της, καθώς υποστήριξε εκτός από τους Δημοκρατικούς και το αντιρατσιστικό κίνημα την εύφλεκτη δεκαετία του ‘60, αλλά και τη χειραφέτηση των γυναικών, σε μια εποχή που έπρεπε να είναι μόνο καλές νοικοκυρές, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Χωρίς εκπτώσεις

Θα πεθάνει το 2006, έπειτα από καρδιακά προβλήματα, έχοντας ζήσει έντονα τη ζωή της και έχοντας προσφέρει ανεπανάληπτες ερμηνείες, ακόμη και σε γουέστερν, κωμωδίες ή θρίλερ χαμηλού κόστους, αλλά το κυριότερο δείχνοντας μία απίστευτη ανθεκτικότητα, στον σκληρό κόσμο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, χωρίς να κάνει ποτέ εκπτώσεις και αποδεικνύοντας ότι και οι γυναίκες μπορούν να έχουν μία ανεξάρτητη ερωτική ζωή, κάνοντας σταρ παγκόσμιας εμβέλειας να τρέχουν πίσω της σαν ξαναμμένα κουτάβια.