Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Το ChatGPT δεν ήξερε για τη σύλληψη του Μαδούρο, αλλά ήξερε εσένα

Τι ζήτησε να μάθει η παρουσιάστρια

Kατέφυγε στο ChatGPT για να θυμηθεί συνταγή του Σταύρου Βαρθαλίτη, όπως αποκάλυψε στον αέρα του «Στούντιο 4» η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Άκου τι έπαθα. Έκανα την πίτα που είπες με το κρέας που έχει μείνει, αλλά επειδή η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη και δεν είχε παίξει ακόμα στον αέρα, δεν ήξερα τη συνταγή. Δεν τη θυμόμουνα», είπε αρχικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, για να προσθέσει: «Και την έβαλα στο ChatGPT και είπα, πες μου σε παρακαλώ πολύ τη συνταγή του Σταύρου Βαρθαλίτη…».

Η αντίδραση στο πλατό ήταν άμεση. «Το ’βγαλε; Με ξέρουνε;» αναρωτήθηκε ο Σταύρος Βαρθαλίτης, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να απαντά: «Σε ξέρει! Το ChatGPT που δεν ξέρει ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, σ’ το ορκίζομαι… λέει: “όχι λες ψέματα”. Ήξερε εσένα».

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μπήκε στο κλίμα σχολιάζοντας: «Σε αποθεώνει. Δεν υπάρχει άλλος σεφ, αυτός, και μετά το χάος».