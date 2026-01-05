Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για ελληνικό τελικό της Eurovision: «Το τραγούδι μας θα μπορούσε να είναι στα 10 καλύτερα»

0

Το τραγούδι της ισραηλινής συνθέτριας Keren Peles σε στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και ερμηνείας της Xannova Xan δεν βρίσκεται ανάμεσα στα 28 τραγούδια που προκρίθηκαν για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Ο ίδιος ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξήγησε στον Γιώργο Λιάγκα πώς ακριβώς έγινε η επικοινωνία για τη συμμετοχή του και τους λόγους για τους οποίους υποθέτει πως αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό.

«Επικοινωνούν μαζί μου από το Ισραήλ η συγκεκριμένη συνθέτης, η οποία είναι πολύ σημαντική στη χώρα της… και έχει ένα τραγούδι το οποίο θέλει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ελληνικός στίχος. Είμαι το ένα τρίτο του τραγουδιού ουσιαστικά, δεν κατέθεσα εγώ. Εγώ συμμετέχω στο τραγούδι. Μου προτάθηκε να μπει και ελληνικός στίχος.

Για να είμαστε ειλικρινείς, θα σου πω τις δύο επιφυλάξεις που είχα. Η μία επιφύλαξη ήτανε, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα για το Ισραήλ αλλά το έλυσα με τη συνείδησή μου, όπου είπα το κατ’ εμέ λογικό: ότι θα πεις σε έναν άνθρωπο που σου προτείνει «άκου το τραγούδι μου να μου προσθέσεις λόγια», να του πεις «ναι, να δω το διαβατήριο, εθνικότητα»; Αυτό είναι ό,τι πιο ρατσιστικό υπάρχει. Ταυτόχρονα ήξερα ότι η ΕΡΤ δεν κάνει και χαρές όταν ακούει το όνομά μου. Όμως επειδή άκουσα το κομμάτι και ήτανε μετά τη δική μας λήξη συνεργασίας, θυμήθηκα πώς είναι ωραίο να γράφεις τραγούδι», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και συνέχισε:

«Εγώ γι’ αυτό το πράγμα είμαι πολύ καθαρός που έκανα. Δεν σήκωσα κανένα τηλέφωνο να πάρω οποιονδήποτε, γιατί είναι γνωστό ότι είμαι 40 χρόνια στο χώρο, θα μπορούσα να πάρω και κάποιους που με συμπαθούν, πολύ λίγοι βέβαια στην ΕΡΤ, και κάποιους ανθρώπους που υποψιάζομαι ότι ήταν στην επιτροπή, και ίσως και κάποια πολιτικά μέσα. Δεν έκανα τίποτα απολύτως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο: δεν πήρα δεκάρα για να γράψω αυτό το τραγούδι. Δεν πήρα αμοιβή γιατί κάποιοι μου είπανε και μου έγραψαν σε μηνύματα στα inbox των social media «πόσα πήρες για να πουληθείς». Δεν πήρα δεκάρα για να πουληθώ και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει. Και δεν πουλήθηκα».

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε: «Τα τραγούδια κατατέθηκαν όλα μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Τι γίνεται μετά τις 2 Νοεμβρίου; Αποχωρούν οι 5 χώρες από τη Eurovision; Το Nemo επιστρέφει το βραβείο; Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει επίσημα ως κοινοβουλευτικό κόμμα να αποχωρήσει η Ελλάδα; Απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Όλο αυτό το κλίμα, με το που το είδα… 2 Νοεμβρίου πίστευα -το ‘χα πει και εδώ για πλάκα σε μια συνέντευξη σε σένα- ότι «πω πω με το που θα δουν το όνομά μου στην ΕΡΤ». Δύο Νοεμβρίου νόμιζα ότι εγώ θα ‘μαι το πρόβλημα. Όσο παίρνει όμως ο καιρός, άρχισα να καταλαβαίνω ότι βαραίνει το κλίμα και ότι δεν θα διακινδυνεύσει κάποιος διαμαρτυρίες γιατί υπάρχει συμμετοχή κάποιου δημιουργού από το Ισραήλ».

«Επιμένουν από την ΕΡΤ ότι οι άνθρωποι που ακούνε τα 260 τραγούδια δεν ξέρουν ποιοι τα έχουν γράψει», είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και κατέληξε:

«Από παραμονή Πρωτοχρονιάς που συνειδητοποιήσαμε κάποιοι ότι έχουμε αποκλειστεί, γιατί παίρναν τους ερμηνευτές -δεν πήραν την κοπέλα τη Ζανόβα να συμμετάσχει- και καταλάβαμε ότι έχουμε αποκλειστεί, έλεγα εγώ «Okay, να δούμε τα 28». Έχω μια περιέργεια να δω βρε αδερφέ… άντε και τα 28 ήταν καλύτερα. Πέντε, δέκα, να ‘ναι καλύτερα. Απ’ αυτά που είδα, παρότι άνθρωπος της μουσικής και ξέρω ότι από 15 δευτερόλεπτα δεν καταλαβαίνεις πολλά, νομίζω ότι υπάρχει μια καλή πεντάδα. Άρα θα μπορούσε να ‘ναι σε 10 καλύτερα και το δικό μας. Όταν το ακούσετε θα καταλάβετε».