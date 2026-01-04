Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Χρησιμοποιώ κι εγώ φίλτρα στις φωτογραφίες μου, όπως όλες»

0

«Είναι άλλο να βάλεις ένα φίλτρο για να γλυκάνεις λίγο κάποιες ατέλειες και άλλο να βάζεις ένα Hollywood 4 και ξαφνικά να είσαι η Αντζελίνα Τζολί»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» παραχώρησε αυτή την εβδομάδα η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η οικοδέσποινα του «Happy Day» μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο αλλά και τα φίλτρα που χρησιμοποιεί στα social media.

«Εμείς οι γυναίκες έχουμε τα τερτίπια του make-up, των μαλλιών, τα φρύδια, διάφορα πραγματάκια που, αν τα κάνουμε σωστά και βρούμε τι μας ταιριάζει, δείχνουμε καλύτερες. Η βασική διαφορά που βλέπω επάνω μου από την εποχή του Alter είναι στα φρύδια, που τα είχα και ως νύφη, και λέω "δεν υπήρχε και το FaceApp τότε, να προσθέσω φρύδια στις νυφικές φωτογραφίες!".

Αλλά πραγματικά νιώθω ότι έχω βρει αυτό που μου πάει, είτε στα μαλλιά, είτε στο μακιγιάζ είτε στο στυλ. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε πριν από κάποια ηλικία», δηλώνει χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Επειδή και εγώ χρησιμοποιώ το FaceApp, όπως και όλες μας, με στενοχωρεί γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι όταν αυτό γίνεται υπερβολικό, εκτίθενται. Είναι άλλο να βάλεις ένα φίλτρο για να γλυκάνεις λίγο κάποιες ατέλειες και άλλο να βάζεις ένα Hollywood 4 και ξαφνικά να είσαι η Αντζελίνα Τζολί.

Γιατί ο άλλος θα σε δει από κοντά και θα πει: "Δεν είναι η Αντζελίνα, είναι η Σταματίνα"», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης η παρουσιάστρια του Alpha.