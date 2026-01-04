Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Άνηκα και ανήκω στη Νέα Δημοκρατία»

0

«Έπρεπε να παραµείνω στην πολιτική»

Στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και τη δημοσιογράφο, Σάσα Σταμάτη, μίλησε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Ο κορυφαίος ποινικολόγος, στα 91 του πια χρόνια, ξετυλίγει το κουβάρι της 60χρονης πορείας του στον χώρο της δικηγορίας και μιλά μεταξύ άλλων για την ολιγόχρονη ενασχόληση του με την πολιτική.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα, σε ένα αστικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς τόσο ο παππούς µου όσο και ο πατέρας µου ήταν δραστήριοι στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπήρξα υποψήφιος της Ενώσεως Κέντρου-Νέες ∆υνάµεις, στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, στην εκλογική περιφέρεια της Μεσσηνίας, όπου πολιτεύονταν ο παππούς και ο πατέρας µου, και έπειτα από πολλά χρόνια, το 2000, µετείχα στις εθνικές εκλογές µε το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και βγήκα βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών», περιγράφει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

«Μετά το 2003, όταν ψηφίστηκε στη Βουλή το ασυµβίβαστο µεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας και της άσκησης του επαγγέλµατος, επέλεξα τη δικηγορία και έτσι σταµάτησε πρόωρα η πολιτική µου δραστηριότητα. Εκ των υστέρων, πιστεύω ότι ήταν εσφαλµένη η απόφασή µου. Έπρεπε να παραµείνω στην πολιτική, όπως έκαναν τότε όλοι οι συνάδελφοί µου δικηγόροι βουλευτές. Εξάλλου, ύστερα από ένα χρονικό διάστηµα έπαψε να ισχύει το ασυµβίβαστο», σημειώνει.

Ψηφίζετε ακόµη Νέα ∆ηµοκρατία;

«Ανήκα και ανήκω στη Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί πιστεύω ότι, κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, αποτελεί την εθνικά αναγκαία επιλογή», απαντά ανοιχτά ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.