Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Με πιάνει στεναχώρια, έχει αδικηθεί στην καριέρα του»

«Mια εποχή τα live του Διονύση "κουνούσαν" την Ελλάδα»

Στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «#Start» για το 2026, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η Λένα Αρώνη συνάντησε την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η λαϊκή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή του συζύγου της για την οποία και υπογράμμισε πως θεωρεί η ίδια πως έχει αδικηθεί ως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η Καίτη Γαρμπή δήλωσε αρχικά πως «μια εποχή τα live του Διονύση "κουνούσαν" την Ελλάδα, ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην Αυτοκίνηση έβαζε 1.200 άτομα, μόνος του. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής».

«Πολλές φορές με πιάνει μια στεναχώρια θα το πω αυτό, γιατί ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης. Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί. Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μια άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς».

«Η παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της Ελλάδος. Σ’ αυτούς τους χώρους όμως που βρίσκεται και σ’ αυτά τα τραγούδια που λέει δεν φαίνεται. Δεν έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες, ενώ θα του άξιζε» πρόσθεσε, ακόμα, η Καίτη Γαρμπή στην εκπομπή της Λένας Αρώνη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.