Γιώργος Καλλιακμάνης: Η αστυνομία για εμένα ήταν νηπιαγωγείο, το ταξί ήταν πανεπιστήμιο

«Μού έκανε καλό που ήμουν φτωχό παιδί όταν έφυγα από το Αγρίνιο. Οι δυσκολίες με έκαναν δυνατό»

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για τη ζωή του, τη διαδρομή του και τις εμπειρίες που τον σημάδεψαν.

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια και στην οικογένειά του, τόνισε: «Προέρχομαι από μία δεμένη οικογένεια. Πολύ καλοί άνθρωποι οι γονείς μου. Η μητέρα μου ζει ακόμη, είχε πάντα την πόρτα της ανοιχτή και μοίραζε φαγητό στον κόσμο. Χρήματα δεν είχε να δώσει, αλλά ένα πιάτο φαΐ πάντα υπήρχε». Όπως είπε, είναι πλέον συμβιβασμένος με την ιδέα του θανάτου: «Έχω δει πολλά στη ζωή μου».

Μιλώντας για τη διαδρομή του, υπογράμμισε πως η φτώχεια τον έκανε πιο δυνατό. «Η ζωή μου είναι μία περιπέτεια. Μου έκανε καλό που ήμουν φτωχό παιδί όταν έφυγα από το Αγρίνιο. Οι δυσκολίες με έκαναν δυνατό. Δεν έχω πολλά χρήματα, αλλά νιώθω πολύ πλούσιος». Όπως αποκάλυψε, πριν την αστυνομία είχε εργαστεί σε πολλές δουλειές: «Έχω δουλέψει σε ταξί, σε φορτηγό και αλλού».

Για την καριέρα του στην Ελληνική Αστυνομία ανέφερε: «Για μένα η αστυνομία ήταν κάτι “πιο ήπιο”. Σε σχέση με το ταξί ήταν… νηπιαγωγείο». Υπηρέτησε 29 χρόνια, ασχολήθηκε με υποθέσεις παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων και ξεκίνησε από αστυφύλακας για να φτάσει στον βαθμό του αξιωματικού.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται δημοσιογράφος: «Η εμπειρία της ζωής μου έχει να κάνει με το επάγγελμά μου. Ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει. Δεν θα ξαναγυρνούσα στην αστυνομία. Μπορώ να ασχοληθώ με την έρευνα ιδιωτικά».