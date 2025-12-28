Χάρης Ρώμας: «Η είδηση είναι ότι δεν θέλουμε να ξανακάνουμε το Κωνσταντίνου και Ελένης»

0

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη βρέθηκε ο Χάρης Ρώμας, το πρωινό της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Ζω καλά» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο λαοφιλής δημιουργός εξήγησε για ποιο λόγο δεν θα δούμε στο μέλλον ξανά νέο επεισόδιο από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» ενώ μίλησε και για τη σχέση που έχει με το γέλιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Ρώμας παραδέχθηκε αρχικά πως «το "Κωνσταντίνου και Ελένης" θα με κυνηγάει και είναι σύνηθες να με ρωτάνε "πότε θα κάνετε ριμέικ;", "πότε θα κάνετε σίκουελ;", "πότε θα ξαναγίνει;". Η είδηση όμως είναι ότι δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν επαναλαμβάνεται και θα είναι ένα αναμάσημα του παλιού μας εαυτού».

«Μερικές φορές γελάω με αυτά που γράφω, την ώρα εκείνη. Όπως όταν έγραφα το θεατρικό έργο, που παίζω τώρα, γέλαγα και αισθάνθηκα ότι αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει και στον θεατή. Γιατί δεν γελάω πάντα. Στην καθημερινότητα μου γελάω πάρα πολύ και έχω ακούσει γι’ αυτόν τον μύθο του κωμικού που είναι καταθλιπτικός, μανιαμούνιας και τα λοιπά. Υπάρχει και αυτό, αυτός ο εσωστρεφής κωμικός».

«Έχω γνωρίσει στην πορεία της ζωής μου μεγάλους κωμικούς που ήταν έτσι αλλά η Ρένα Βλαχοπούλου, ας πούμε, ήταν έξω καρδιά. ‘Ήταν μες στην τρελή χαρά και αυτό που ξέρουμε όλοι ότι είναι η Ρένα, με την οποία ξεκίνησα κάνοντας τον γιο της. Είχε νεύρα αλλά τα εκτόνωνε με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Χάρης Ρώμας στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.