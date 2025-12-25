Πέντε οικογένειες πωλητών χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Νέα Υόρκη πρωταγωνιστούν σε ντοκιμαντέρ

0

Δείτε το τρέιλερ του «The Merchants of Joy»

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να είσαι πωλητής χριστουγεννιάτικων δέντρων; Πώς όμως είναι να είσαι πωλητής χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Νέα Υόρκη;

Αυτός είναι ο πυρήνας του ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτιδας Σίλια Ανίσκοβιτς, «The Merchants of Joy» (Οι Έμποροι της Χαράς) στο Amazon Prime, το οποίο ακολουθεί μια ομάδα πωλητών χριστουγεννιάτικων δέντρων κατά τη διάρκεια της έντονης εορταστικής περιόδου στη Νέα Υόρκη.

Η Ανίσκοβιτς, σκηνοθέτιδα, παραγωγός ντοκιμαντέρ και ιδρύτρια της Dial Tone Films γυρίζει σε όλη την πόλη συστήνοντας στους θεατές τους εμπόρους, ακόμα και εκείνους που αρνούνται να εμφανιστούν στην κάμερα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, πέντε οικογένειες δουλεύουν κάθε χειμώνα για να μετατρέψουν τα πεζοδρόμια σε εορταστικούς χώρους» αναφέρεται στην περίληψη του ντοκιμαντέρ.

Το «The Merchants of Joy» ακολουθεί αυτούς τους φανατικούς των Χριστουγέννων καθώς προμηθεύονται, πουλάνε και διαφυλάσσουν μια οικογενειακή παράδοση που κινδυνεύει, σημειώνεται.

Η Σίλια Ανίσκοβιτς ανακάλυψε για πρώτη φορά αυτόν τον κόσμο αφού διάβασε ένα άρθρο στο περιοδικό New York Magazine με τίτλο «Τα μυστικά του εμπορίου δέντρων».

«Λατρεύω τα Χριστούγεννα και λατρεύω τη Νέα Υόρκη και ήξερα αμέσως ότι αυτή ήταν μια ιστορία που ήθελα να αφηγηθώ» τόνισε σε συνέντευξή της.

«Το "The Merchants of Joy" είναι μια ερωτική επιστολή προς τους ανθρώπους που κάνουν τα Χριστούγεννα να συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη κάθε χρόνο» δήλωσε στο Deadline.

Είναι μια ιστορία για την παράδοση, μια ιστορία για την οικογένεια, μια ιστορία για μια κληρονομιά, μια ιστορία για την κοινότητα. Ακολουθεί πέντε οικογένειες που ενώθηκαν, βάζοντας τα Χριστούγεννα πάνω απ' όλα, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει την αθέατη ιστορία όσων κρατούν ζωντανό το πνεύμα των γιορτών.